PIANO TAVOLA: SCONTRO TRA DUE AUTO

Il sinistro, si è verificato intorno le ore 9.00 all'incrocio tra la via G. Licausi angolo via P. Mattarella tra una Seat Baleno e Toyota C-HR, che per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso intervenuta sul posto si sono scontrate.

Per fortuna non si segnalano feriti per gli occupanti dei veicoli, solo paura e danni alle autovetture.

Sul posto pure la ditta SOS Strade per servizio viabilità.