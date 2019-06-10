95047

PIANO TAVOLA: SCONTRO TRA DUE AUTO

A cura di Redazione Redazione
10 giugno 2019 10:30
Incidente questa mattina a Piano Tavola, frazione di Belpasso.

Il sinistro, si è verificato intorno le ore 9.00 all'incrocio tra la  via G. Licausi angolo via P. Mattarella tra una Seat Baleno e Toyota C-HR, che per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso intervenuta sul posto si sono scontrate.

Per fortuna non si segnalano feriti  per gli occupanti dei veicoli, solo paura e danni alle autovetture.

Sul posto pure la ditta SOS Strade per servizio viabilità.

