PIANO TAVOLA, UN AUTOBUS DELLA FCE PRENDE FUOCO A BORDO SOLO IL CONDUCENTE
A cura di Redazione
06 aprile 2019 19:45
Un autobus della Ferrovia Circum Etnea (Fce) è stato distrutto da un incendio divampato per cause in corso di accertamento.
Al suo interno c'era soltanto l'autista che stava rientrando in rimessa.
Le fiamme si sono accese quando il pullman era all'altezza della circonvallazione di Piano Tavola, in territorio di Belpasso.
Non ci sono feriti.
Sono intervenuti una squadra di pompieri del distaccamento di Paterno' e un'autobotte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania.
