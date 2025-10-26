Piano Tavola, violento incidente in via Nazionale: due auto coinvolte, una si ribalta, ferito grave in codice rosso

Grave incidente stradale questa mattina, domenica 26 ottobre, intorno alle ore 7:00, in via Nazionale, nella frazione di Piano Tavola nel territorio di Camporotondo EtneoStando alle prime informazioni...

Grave incidente stradale questa mattina, domenica 26 ottobre, intorno alle ore 7:00, in via Nazionale, nella frazione di Piano Tavola nel territorio di Camporotondo Etneo

Stando alle prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Ford Fiesta e una Nissan Qashqai.

L’impatto è stato particolarmente violento: la Qashqai si è ribaltata lateralmente, finendo di traverso sulla carreggiata, mentre la Ford ha riportato notevoli danni nella parte anteriore lato passeggero.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre uno degli occupanti rimasto bloccato all’interno dell’auto e a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

Il conducente della Nissan, un uomo, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico di Catania per le cure del caso.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, poiché i veicoli occupano l’intera carreggiata, provocando inevitabili rallentamenti alla circolazione.

