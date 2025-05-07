PIANO TAVOLA VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA
Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 7 maggio 2024, poco prima delle ore 9, sulla Strada Provinciale 14 che collega la frazione di Piano Tavola con il centro abitato di Belpasso.
Due auto, una Alfa Romeo e una Opel, si sono scontrate violentemente.
L’impatto è stato così forte da causare il ribaltamento della Opel su un fianco, finita fuori dalla carreggiata sull’erba che delimita la corsia. L’urto ha provocato l’esplosione di tutti gli airbag dei veicoli.
Nonostante la dinamica preoccupante, tutte le persone coinvolte sono riuscite a uscire autonomamente dai mezzi. Una di loro ha riportato ferite, fortunatamente non gravi.
Sul posto sono stati allertati i soccorsi, che – al momento della redazione di questo articolo – devono ancora intervenire.
Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti. La situazione è in continuo aggiornamento.