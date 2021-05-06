PIAZZA ARMERINA. EVADE DAI DOMICILIARI E RUBA UNA MACCHINA PER ANDARE A FARE LA SPESA: ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Mirabella Imbaccari hanno arrestato un 23enne di origini tedesche ma residente a Piazza Armerina (EN), responsabile di furto ed evasione.
Nel corso di un servizio di perlustrazione mentre transitavano lungo il Corso Sicilia, nell’immediata periferia del centro cittadino del paese calatino, l’attenzione dei militari è stata attirata da quella BMW 320 della quale conoscevano il proprietario sulla quale però, con sacchi della spesa nelle mani, stava però prendendo posto alla guida il 23enne.
Immediatamente, pertanto, si sono accostati all’autovettura per sincerarsi della sua identità scoprendo che quel giovane non parlava l’italiano ma egli, in particolare, avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari per essere stato “pizzicato” dai loro colleghi di Piazza Armerina (EN) a seguito della coltivazione di piante di canapa indiana.
L’intraprendente germanico, nonostante ciò, aveva inteso abbandonare la propria abitazione e quindi rubare quell’autovettura per sopperire ad una sua concreta esigenza: recarsi in un minimarket per andare a fare la spesa.
I militari, espletate le formalità di rito, hanno provveduto a riaccompagnare il giovane agli arresti domiciliari. (g/t)