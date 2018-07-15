PIAZZA ARMERINA: Partorisce da sola in bagno, mamma e figlia stanno bene

Una donna di 34 anni, di Piazza Armerina, madre di tre figlie e alla 39esima settimana della sua quarta gravidanza, va in bagno, per controllare il motivo di un’improvvisa contrazione e partorisce una...

L’insolito parto, spontaneo, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, a Gela, in casa dei suoceri della puerpera, un alloggio del quartiere «Villaggio Aldisio».

La donna ha avuto appena il tempo di chiamare marito e parenti perché telefonassero al 118 che si è ritrovata con la bambina tra le braccia.

E quando il personale dell’ambulanza è giunto sul posto tutto era già avvenuto. Mamma e figlia stanno benissimo ma sono state trasferite precauzionalmente nell'ospedale di Gela per i controlli.

(Fonte gds.it)