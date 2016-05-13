Piazza Umberto e Santa Barbara invase dalle vacche

Una mattinata di ordinaria follia in pieno centro storico

[In alto il video amatoriale di un nostro lettore]

95047.it Una mattinata di ordinaria follia. O, forse, di normale quotidianità. Piazza Umberto e piazza Santa Barbara questa mattina invase dalle vacche. Un “blitz” in pieno centro storico: il pascolo era condotto da un bimbo. Davanti al sagrato della chiesa di Santa Barbara stava celebrandosi anche un matrimonio.

Tanti auguri. Anche alla città.

In aggiornamento, aggiungiamo che la polizia municipale ha individuato nella tarda mattinata di oggi il "proprietario" della mandria sanzionandolo con una multa. Che, secondo quanto indicato dalla normativa, non supera le poche decine di euro.

13181157_1077127405680675_792052907_n