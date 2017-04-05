PICCHIA L'EX CONVIVENTE E LA FIGLIA MINORE ARRESTATO 32ENNE GIA' "AMMONITO"

I Carabinieri della Stazione di Paternò (CT) hanno arrestato un 32enne, paternese, dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania.L’Autorità...

I Carabinieri della Stazione di Paternò (CT) hanno arrestato un 32enne, paternese, dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania.

L’Autorità Giudiziaria concordando in pieno con le risultanze investigative fornite dai Carabinieri ha ritenuto l’uomo responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

In particolare i militari hanno accertato che l’uomo, pur essendo stato già ammonito, ha continuato per oltre un mese a maltrattare l’ex moglie e la figlia minore di quest’ultima minacciandole di morte ed in alcune circostanze le ha anche picchiate, cagionando loro un perdurante e grave stato d’ansia, con continue paure e timori, e costringendole a cambiare le loro abitudini di vita.

L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.