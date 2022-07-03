PICCHIAVA E MINACCIAVA LA MOGLIE DA CINQUE ANNI: ARRESTATO UN 33ENNE DI MISTERBIANCO

I carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne di Misterbianco in quanto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e percosse.Nella tarda s...

I carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne di Misterbianco in quanto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e percosse.

Nella tarda serata del 20 giugno scorso, i militari sono intervenuti a San Pietro Clarenza a seguito di una richiesta di aiuto, pervenuta tramite il 112, da parte di una donna che riferiva di essere stata aggredita dal marito. Arrivati sul luogo indicato, i carabinieri hanno appreso dalla donna che poco prima, insieme al marito e ai tre figli minori, erano usciti di casa per una passeggiata in auto ma durante il tragitto i due coniugi avrebbero iniziato a discutere animatamente.

L’oggetto della discussione sarebbe stato il rapporto conflittuale tra la donna e la suocera, il che avrebbe suscitato nel 33enne un improvviso attacco d’ira che lo avrebbe portato inizialmente a colpire con diversi pugni il cruscotto del veicolo, per poi prendersela successivamente con la moglie, colpita con un pugno all’altezza del naso.

La donna, che all’arrivo dei carabinieri ancora presentava i segni dell’aggressione al volto, ha riferito loro di subire frequentemente aggressioni fisiche e verbali, mai denunciate, da parte del marito sin dal 2017, anno del matrimonio.

Gli episodi di violenza, consumati per lo più all’interno delle mura domestiche e nella maggior parte dei casi in presenza dei figli, anche nel corso delle gravidanze, sarebbero sfociate addirittura, di recente, in minacce di morte da parte del marito.

L’autorità giudiziaria, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto per l’uomo la sottoposizione al divieto di avvicinamento alla vittima entro i 300 metri di distanza e l’applicazione del braccialetto elettronico in un’altra abitazione.