PICCOLA SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO PATERNÒ QUESTA MATTINA
Una piccola scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, precisamente alle ore 10.18 con epicentro a Paternò, e proprio la circostanza di un terremoto nel nostro territorio, ha fatto sì che fosse ben avvertito dalla popolazione.
DATI UFFICIALI:
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 10:18:38 locali (08:18:38 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 2.7 (±0.2).
L'evento risulta localizzato a 2.3 km W da Paternò (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.574 longitudine 14.878
profondità 7.2 km (errore in profondità 0.7 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Paternò (CT) (2.3 km)
2) Santa Maria di Licodia (CT) (4.7 km)
3) Biancavilla (CT) (7.7 km)
Molti su Facebook hanno raccontato di aver sentito nitidamente la scossa.
Non ci sono segnalazione di danni a persone o cose.
CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE