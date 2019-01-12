PICCOLA SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 2.3 SENTITA DALLA POPOLAZIONE A BIANCAVILLA
+++FLASH+++Piccola scossa di terremoto è stata registrata alle ore 20.11 I DATI FORNITI DALL'INGV SONO di magnitudo ML 2.3 a 1 km SE Biancavilla, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.86 ad...
+++FLASH+++
Piccola scossa di terremoto è stata registrata alle ore 20.11 I DATI FORNITI DALL'INGV SONO di magnitudo ML 2.3 a 1 km SE Biancavilla, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.86 ad una profondità di 7 km.
La scossa è stata distintamente avvertita a Biancavilla Santa Maria di Licodia e Adrano
Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose e persone.
La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 12 gen 2019 20:11:37
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 38' 56"
- Longitudine: 14° 51' 36"
# Zona: 1 Km Nw Biancavilla (CT)
# Magnitudo Richter: 2.3 ML
# Profondità: 7.2 km
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE
IN AGGIORNAMENTO