PICCOLA SCOSSA DI TERREMOTO REGISTRATA ALLE 16.46 A RAGALNA

AGGIORNAMENTO 17.15Registrata pochi minuti fa, ennesima scossa di terremoto, per fortuna di magnitudo piu basso di quello verificatosi alle ore 12.54I DATI:Magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 2 km...

AGGIORNAMENTO 17.15

Registrata pochi minuti fa, ennesima scossa di terremoto, per fortuna di magnitudo piu basso di quello verificatosi alle ore 12.54

I DATI:

Magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 2 km NE Ragalna (CT), alle ore 16:46:24 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.95 ad una profondità di 4 km.

Non si sono verificati danni, in pochi hanno percepito le piccole scosse.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Scossa di terremoto alle ore 12.54 di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: 1 km N Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.64, 14.94 ad una profondità di 4 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Gruppo Analisi Dati Sismici, Osservatorio Etneo.

La scossa è stata avvertitanei comuni limitrofi come Biancavilla, Paternò, S.M. di Licodia e Adrano.

Altre due scosse erano state registrate nella zona etnea nella notte dai sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

I due movimenti tellurici sono avvenuti, il primo alle ore 00.43 di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 5 km SW Motta Sant'Anastasia (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.48, 14.93 ad una profondità di 8 km.

Il secondo alle ore 06.27 di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 4 km NE Ragalna (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 14.97 ad una profondità di 7 km.

In pochi si sono resi conto del sisma, la cui magnitudo è stato di 2.3 e 2.4.

Non si sono verificati danni, in pochi hanno percepito le piccole scosse.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

La scossa è stata sentita in tutto il territorio Etneo

Al momento non si segnalano danni a persone e cose

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO