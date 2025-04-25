PICCOLI CANTANTI CERCASI: IL 26 E 27 APRILE A CATANIA IL CASTING DELLO ZECCHINO D’ORO

Si terrà al Centro Commerciale Porte di Catania di Catania la prossima tappa del Casting Tour di Zecchino d'Oro in cui tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a diventare solisti dell'edizio...

Si terrà al Centro Commerciale Porte di Catania di Catania la prossima tappa del Casting Tour di Zecchino d'Oro in cui tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a diventare solisti dell'edizione 2025 dello Zecchino d'Oro potranno esibirsi con una delle più belle canzoni dello Zecchino d'Oro.

L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 aprile al Centro Commerciale Porte di Catania dalle ore 10.00 alle ore 18.00: una giornata dedicata ai più piccoli, in cui tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno scoprire l’emozione di cantare dal vivo e divertirsi insieme.

Dalle 18:00 avrà inizio il Casting Show, uno spettacolo a tema Zecchino d’Oro, dove vedremo esibirsi il Piccolo Coro di Taormina di Ivan Lo Giudice e alcune ex soliste delle passate edizioni dello Zecchino. Per partecipare ai casting e provare a diventare uno dei solisti di Zecchino D’Oro 2025 è necessario iscriversi su: https://zecchinodoro.org/stage/catania2025/

"Qualora le iscrizioni sul sito risultassero chiuse, è possibile comunque presentarsi liberamente per essere accolti dallo staff appena possibile.

La partecipazione è gratuita. Il casting tour di Zecchino D'Oro è realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni. È disponibile anche la playlist ufficiale dei casting, che contiene i classici dello Zecchino e le canzoni delle ultime edizioni che hanno conquistato grandi e piccoli: ogni bambino potrà scegliere la propria canzone preferita, impararne il testo e prepararsi a cantare", si legge nella nota.

I bambini che supereranno questa prima fase saranno poi riascoltati dalla giuria dell’Antoniano in una seconda fase di selezione, che si terrà nel corso del 2025.

Il casting tour toccherà tutte le regioni per cantare insieme le canzoni più belle dello Zecchino d’Oro, per imparare a esprimere sé stessi e divertirsi. Lo Zecchino d’Oro è anche solidarietà. Grazie, infatti, alle attività dello Zecchino d’Oro e di tanti generosi donatori, negli anni è stato possibile sostenere i numerosi progetti sociali di Antoniano e ampliare la rete di mense francescane che, in Italia e nel mondo, offrono pasti e cure attraverso la campagna “Operazione Pane.”