PICCOLO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, E TRAFFICO IN TILT
A cura di Redazione
26 marzo 2019 19:02
Piccolo tamponamento intorno alle ore 18 lungo la tangenziale di Catania, in direzione Messina, poco prima dell'uscita per San Giorgio, che ha mandato il traffico in tilt.
Sarebbero almeno due le automobili coinvolte in un tamponamento., per fortuna nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.
Pesantissime le ripercussioni sul traffico lungo la fondamentale arteria.
Code e gravi rallentamenti si estendono a partire dallo svincolo "asse dei servizi"