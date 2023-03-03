PIEDIMONTE ETNEO. ARRESTATA 51ENNE DAI CARABINIERI: AVEVA 300 GRAMMI DI MARIJUANA IN AUTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno arrestato in flagranza una 51enne di Randazzo per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.Nella nott...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno arrestato in flagranza una 51enne di Randazzo per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nella nottata, i militari dell’Arma, impegnati in un servizio di contrasto dell’illegalità diffusa nel territorio di competenza, hanno proceduto al controllo di alcuni veicoli in transito tra cui una Toyota a bordo della quale hanno trovato alla guida una donna, identificata per la 51enne.

Durante il controllo, in particolare, i militari dell’Arma hanno immediatamente avvertito l’inconfondibile odore della marijuana provenire dall’abitacolo dell’autovettura ed hanno pertanto proceduto, tra l’evidente agitazione della donna, alla perquisizione del veicolo.

Al termine della perquisizione i Carabinieri hanno trovato, nascosti sotto il sedile lato conducente, 300 grammi di marijuana contenuti in un involucro in cellophane e in una borsa, trovata all’interno dell’abitacolo nella sua disponibilità, sono stati trovati complessivamente 700 euro oltre a 50 euro all’interno del portafoglio in uso alla donna.

I militari dell’Arma hanno esteso le ricerche di sostanze stupefacenti anche presso l’abitazione della donna a Randazzo dove hanno ottenuto ulteriori riscontri. Infatti hanno trovato un bilancino digitale perfettamente funzionante, un barattolo in vetro contenente 1,90 grammi di marijuana ed un altro con residui della medesima sostanza, alcune dosi di marijuana in involucri termosaldati del peso complessivo di 6,60 grammi e materiale vario idoneo al confezionamento.

Presenti in casa i militari operanti hanno trovato i figli della donna ed alcuni loro amici tra i quali uno è stato trovato in possesso di una dose di marijuana del peso di 2,30 grammi ed è stato pertanto segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.

I Carabinieri hanno posto la 51enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per lei la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Randazzo.