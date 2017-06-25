PIEDIMONTE ETNEO: UN RAGAZZO E UNA DONNA IN PROGNOSI RISERVATA

BOLLETTINO MEDICO:Sono entrambi in prognosi riservata i due feriti, coinvolti nella gara automobilistica di stamattina a Piedimonte Etneo ricoverati all'ospedale Cannizzaro di Catania. Si tratta di un...

Sono entrambi in prognosi riservata i due feriti, coinvolti nella gara automobilistica di stamattina a Piedimonte Etneo ricoverati all'ospedale Cannizzaro di Catania. Si tratta di una donna e di un 15enne, entrambi trasferiti con elisoccorso e trattati, in codice rosso, al Trauma Center. Il ragazzo si trova in condizioni molto gravi, in quanto ha subito un politrauma con lesioni interne: operato d’urgenza, andrà ricoverato in Rianimazione.

Politraumatizzata e grave, con una frattura al bacino, è anche la donna: i medici valuteranno a breve il trattamento più idoneo in questa fase.

Da quanto riscontrato con la Centrale Operativa 118 Catania-Ragusa-Siracusa, i feriti nell'incidente in questione sarebbero stati otto: oltre ai due più gravi presi in carico all'ospedale Cannizzaro, gli altri meno gravi sono stati trasferiti all'ospedale di Taormina (due) e a quello di Acireale (quattro). Come riferito dalla dott.ssa Isabella Bartoli, responsabile della Co 118, sono state impiegate nell'intervento due eliambulanze e cinque autoambulanze.

Un grave incidente si è verificato durante il 6° Trofeo Città di Piedimonte, in programma oggi lungo la strada che collega Fiumefreddo di Sicilia a Piedimonte Etneo. Una delle vetture in gara in prossimità di una curva avrebbe perso il controllo falciando decine di persone del pubblico che si trovavano sul ciglio della strada.

Nell'incidente avvenuto attorno alle 11.30 sono rimaste ferite almeno sette persone di cui due sarebbero in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e diverse ambulanze del 118. La gara è stata sospesa.

Sul posto i carabinieri di Piedimonte Etneo e della Compagnia di Randazzo stanno compiendo i rilievi