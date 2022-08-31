PIOGGE ALLUVIONALI, IN ARRIVO OLTRE 3MILIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE NELLA PROVINCIA DI CATANIA

Assegnati i fondi in aiuto alle ditte e imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali di ottobre-novembre 2018 per un totale di oltre 14 milioni di euro. Per il ristoro dei...

Assegnati i fondi in aiuto alle ditte e imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali di ottobre-novembre 2018 per un totale di oltre 14 milioni di euro. Per il ristoro dei danni il Mipaaf ha assegnato un fondo di 14.369.016 di euro che è stato ripartito in proporzione al fabbisogno comunicato dagli Ispettorati provinciali Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa (nessuna istanza è arrivata da Trapani).

La fetta più cospicua della dotazione finanziaria è andata alla provincia di Siracusa (7.941.014), seguita da Catania (3.048.276) ed Enna (1.843.543). Sono 1059 le ditte/imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche che hanno presentato istanza per il risarcimento danni.

Secondo la graduatoria stilata dal Dipartimento regionale Agricoltura le oltre mille aziende agricole ammesse al finanziamento “Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 2018” riceveranno il contributo fino alla concorrenza massima del 40 per cento dell’importo ritenuto ammissibile rispetto alle spese sostenute per strutture, produzioni e prestito-credito.