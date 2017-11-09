PIOGGE E MALTEMPO DIFFUSO, È ALLERTA GIALLA DOMANI SUL VERSANTE CENTRO-ORIENTALE
Emesso questo pomeriggio, il bollettino della protezione civile Sicilia per la giornata di domani, 10 Novembre.
Sono previste piogge e temporali in tutta l’Isola, con maggiore intensità sul versante orientale della Sicilia.
La Protezione Civile evidenzia una criticità ‘gialla’, sulla Sicilia centro-orientale.
Le cose cambieranno poco nel weekend dove le giornate di sabato e domenica si profilano davvero incerte con lievi sprazzi di sole sabato ma con un rapido peggioramento domenica.
L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.
L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.