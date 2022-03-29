PIOGGIA DI MEDAGLIE PER LA SOCIETÀ A.S.D. TRISKELION DI PATERNÒ AL CAMPIONATO INTERPROVINCIALE FISR SICILIA IN LINE FREESTYLE

Pioggia di medaglie giorno 26 e 27 marzo 2022 al campionato interprovinciale FISR Sicilia In Line Freestyle per la società A.S.D. Triskelion di Paternò (CT), organizzato dal Comitato Regionale FISR Si...

Pioggia di medaglie giorno 26 e 27 marzo 2022 al campionato interprovinciale FISR Sicilia In Line Freestyle per la società A.S.D. Triskelion di Paternò (CT), organizzato dal Comitato Regionale FISR Sicilia, nella palestra dell’istituto San Luigi di Acireale.

I 9 partecipanti schierati dall’A.S.D. Triskelion, con grande soddisfazione hanno tutti portato a casa numerose Medaglie nelle specialità del FreeJump, Speed Slalom e RollerCross.

Molto soddisfatto l’allenatore Francesco Palmisciano di tutti i partecipanti schierati della squadra per questa prima prova di campionato che hanno dimostrato grinta e spirito di squadra “è stata sicuramente la scintilla di accensione per questi atleti che si metteranno in gioco per i prossimi Campionati Regionali (In line Freestyle e Roller Freestyle) in arrivo nei prossimi mesi”.

I RISULTATI:

1° Freejump Pappalardo Sara (Ragazzi Femminile)

3° Freejump Tranchida Martina (Ragazzi Femminile)

1° Freejump Pappalardo Alfredo Giovanni (Allievi Maschile)

1° Freejump Ciccia Rosario (Juniores Maschile)

3° Speed Slalom Calcagno Daniele (Seniores Maschile)

1° Roller Cross Galati Paola (Giovanissimi Femminile)

2° Roller Cross Brigandì Aurora (Esordienti Femminile)

1° Roller Cross Pappalardo Samuele (Esordienti Maschile)

1° Roller Cross Pappalardo Sara (Ragazzi Femminile)

2° Roller Cross Pappalardo Alfredo Giovanni (Allievi Maschile)