Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale Pippo Baudo per consegnargli l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale Pippo Baudo per consegnargli l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"Un Incontro - ha spiegato all'ANSA Baudo - caloroso e informale- che mi riempie di orgoglio, perché non me lo aspettavo.

Ma ancora di più perché a consegnarmi questo riconoscimento è stato Mattarella che ha saputo starci vicino nei momenti più difficoltosi e drammatici, i cittadini lo sanno ed è amato da tutti.

Un incontro caloroso - ha raccontato Baudo - carico di reciproco rispetto: quando sono arrivato al Quirinale il presidente mi è venuto incontro come se fossi uno di famiglia, il fratello maggiore, essendo io più anziano di lui: mi ha fatto questo regalo".

PIPPO BAUDO È CAVALIERE DI GRAN CROCE 1/3 Successivo »

(ANSA).