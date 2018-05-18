PISA: Padre lascia la figlia di un anno chiusa in auto e va al lavoro: la bimba è morta

Una bambina di un anno è morta oggi dopo che il padre l'aveva lasciata chiusa in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, nel Pisano.Sul posto stanno operando polizia e carabinieri, insieme...

A cura di Redazione 18 maggio 2018 16:51

