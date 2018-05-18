PISA: Padre lascia la figlia di un anno chiusa in auto e va al lavoro: la bimba è morta
A cura di Redazione
18 maggio 2018 16:51
Una bambina di un anno è morta oggi dopo che il padre l'aveva lasciata chiusa in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, nel Pisano.
Sul posto stanno operando polizia e carabinieri, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco.
L' allarme è scattato intorno alle 16, ma quando sono arrivati i soccorritori la bambina era già morta.
Ansa