PIZZERIA DI ACI CASTELLO APERTA NONOSTANTE I DIVIETI, MULTATI ANCHE I CLIENTI
Nella scorsa serata, nell’ambito dei controlli volti al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19, gli agenti del commissariato Borgo Ognina, hanno sanzionato e chiuso una pizzeria, ad Aci...
Nella scorsa serata, nell’ambito dei controlli volti al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19, gli agenti del commissariato Borgo Ognina, hanno sanzionato e chiuso una pizzeria, ad Aci Castello.
Il locale, infatti, in spregio alla vigente normativa che consente di lavorare soltanto con l’asporto o la consegna a domicilio, risultava regolarmente aperto, consentendo ai propri clienti di cenare all’interno.
Al momento del controllo, nonostante il coprifuoco, sono stati sorpresi ben 13 clienti comodamente seduti ai tavoli a mangiare e bere.
Gli agenti hanno quindi identificato e multato tutti i presenti.
La stessa sorte è toccata al titolare, a cui i poliziotti hanno anche comminato un provvedimento di chiusura per 5 giorni.