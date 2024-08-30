Plaia, revocato il divieto di balneazione anche nello sbocco del torrente Forcile

Alla luce della nota consegnata ieri, , con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha comunicato che le analisi effettuate sul campione prelevato nel tratto di mare della Plaia antistante...

Alla luce della nota consegnata ieri, , con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha comunicato che le analisi effettuate sul campione prelevato nel tratto di mare della Plaia antistante la foce del torrente Forcile hanno dato esito favorevole, evidenziando la avvenuta normalizzazione dei parametri microbiologici, il sindaco Enrico Trantino ha revocato il divieto di balneazione, nell’area marina in questione.

Lo scorso 23 agosto era già stato revocato il divieto di balneazione nel tratto di mare nello sbocco del canale Arci nel litorale sabbioso, anche in questo caso per il rientro nei limiti di legge dei livelli batteriologici certificati dall'Asp3 di Catania.