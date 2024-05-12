PLAYOFF, ECCO IL 1^ TURNO NAZIONALE: IL CATANIA AFFRONTERÀ L’ATALANTA UNDER 23
Negli studi di Sky Sport è stato sorteggiato il primo turno della fase Nazionale dei playoff.
Atalanta Under 23-Catania, ecco l’accoppiamento dei play off di serie C che in mattinata ha stabilito le gare degli ottavi di finale, ovvero il primo turno della prima fase nazionale che alla fine del percorso mette in palio un posto in Serie B.
Il Catania, sorteggiato per ultimo, affronterà l’Atalanta Under 23. La prima sfida si giocherà martedì sera fuori casa, a Bergamo, mentre il 18 sera è prevista la gara al Massimino.
La vincitrice, il 9 giugno, raggiungerà Mantova, Cesena e Juve Stabia in B.
PLAYOFF, IL SORTEGGIO DEL 1° TURNO NAZIONALE (ANDATA 14/5-RITORNO 18/5)
- PERUGIA-CARRARESE
- TARANTO-VICENZA
- TRIESTINA-BENEVENTO
- JUVENTUS NEXT GEN-CASERTANA
- ATALANTA U23-CATANIA