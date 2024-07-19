PLICHI DI DROGA TROVATI IN STRADA E IN UN PALAZZO A CATANIA

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura transitando in via Acquedotto Greco, nei pressi di uno stabile dove già in passato si era accertat...

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura transitando in via Acquedotto Greco, nei pressi di uno stabile dove già in passato si era accertata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo nell’androne dello stesso stabile ed in particolare in uno sgabuzzino, in prossimità dell’ingresso.

Proprio all’interno del locale è stata rinvenuta una busta grigia con tre involucri in cellophane trasparente contenenti marijuana, per un peso complessivo di 2,6 kg e altri 33 involucri con all’interno hashish, per un peso complessivo di 1,7 kg.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a carico d’ignoti.

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti, nel corso di un altro intervento che li ha visti impegnati lungo viale Moncada, hanno rinvenuto intorno ad uno stabile una busta, generalmente impiegata per la spesa nei supermercati, con all’interno una confezione in cellophane con della marijuana, per un peso lordo complessivo di 510 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti.

L’incessante attività di controllo del territorio svolta dagli uomini delle Volanti ha consentito di sottrarre alla criminalità organizzata un notevole quantitativo di sostanza stupefacente, materia prima dalla quale ricava la principale fonte di guadagno, tutelando così la salute pubblica ed evitandone il consumo ai diversi assuntori.