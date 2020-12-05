POGLIESE VINCE IL RICORSO, È NUOVAMENTE SINDACO DI CATANIA

È stata accolta dalla prima Sez. Civile del Tribunale di Catania la richiesta di sospensione cautelare dell’applicazione della Legge Severino, da parte dei legali di Salvo Pogliese che torna sindaco d...

È stata accolta dalla prima Sez. Civile del Tribunale di Catania la richiesta di sospensione cautelare dell’applicazione della Legge Severino, da parte dei legali di Salvo Pogliese che torna sindaco della città di Catania.

Con il cuore colmo di gioia e di emozione vi annuncio, inizia cosi il post del primo cittadino Salvo Pogliese, che questa mattina sono stato reintegrato nella carica di Sindaco.

Il tribunale di Catania ha infatti riconosciuto la fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all’applicazione della legge Severino, sollevata dai miei legali, demandandone la risoluzione alla Corte Costituzionale.

Ringrazio tutti coloro che in questi mesi mi sono stati sinceramente vicini in un momento difficile della mia vita e gli avvocati Eugenio Marano, Claudio Milazzo e Felice Giuffrè

Adesso tornerò a servire la mia città, con lo stesso entusiasmo, la stessa passione, la stessa determinazione che avevo quando nella primavera del 2018 decisi di rinunciare a un comodo seggio da europarlamentare, alle indennità e alle immunità previste da quel ruolo, per servire una Catania sofferente e prossima al dissesto. Lo farò con ancora più determinazione di allora, perché la mia scelta è Catania.

https://www.facebook.com/Pogliese/posts/10159023569211369