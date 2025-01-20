POLICLINICO DI CATANIA: TAC E RISONANZE ANCHE DI SERA E NEI FESTIVI PER RIDURRE LE LISTE D’ATTESA
Tac e risonanze magnetiche al Policlinico di Catania saranno eseguite anche di sera, dopo le 20, e nei giorni festivi.
E' l'iniziativa annunciata dall'azienda ospedaliera universitaria per "implementare l'efficienza dei servizi radiologici e mirare all'azzeramento delle liste d'attesa per le prenotazioni effettuate nel 2024 tramite il Centro unico prenotazioni (Cup)".
L'estensione di orario e giorni, secondo il Policlinico di Catania, "darà anche la possibilità di scegliere orari più comodi, riducendo il disagio per coloro che hanno difficoltà a ritagliarsi tempo durante la giornata lavorativa".
L'Azienda, inoltre, "potrà aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche durante la giornata, riservando più spazio agli esami dei pazienti ricoverati".
"Questo approccio - si sottolinea dalla struttura - contribuirà a ridurre anche i tempi di degenza. Il nuovo sistema è operativo da oggi, con la finalità di incrementare l'offerta assistenziale a fronte di richieste provenienti da tutta la provincia, mettendo in campo uno dei progetti condivisi con l'assessorato Regionale alla Salute".