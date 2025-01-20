POLICLINICO DI CATANIA: TAC E RISONANZE ANCHE DI SERA E NEI FESTIVI PER RIDURRE LE LISTE D’ATTESA

Tac e risonanze magnetiche al Policlinico di Catania saranno eseguite anche di sera, dopo le 20, e nei giorni festivi.E' l'iniziativa annunciata dall'azienda ospedaliera universitaria per "implementar...

A cura di Redazione 20 gennaio 2025 19:45

