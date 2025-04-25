POLIZIA DI STATO SCOPRE STALLE ABUSIVE A CATANIA: CAVALLI MALNUTRITI E FARMACI DOPANTI SEQUESTRATI

Un’articolata e vasta operazione di controllo è stata eseguita, nelle scorse ore, dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni delle corse e della macellazione clandestine, a tutela della legalit...

Un’articolata e vasta operazione di controllo è stata eseguita, nelle scorse ore, dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni delle corse e della macellazione clandestine, a tutela della legalità e a salvaguardia delle condizioni di vita e di salute degli animali. Il blitz dei poliziotti della Questura di Catania in 11 stalle abusive, tutte ubicate nel quartiere San Cristoforo, ha permesso di scoprire alcuni gravi casi di maltrattamenti di animali, consentendo di salvare 5 cavalli.

Su disposizione del Questore di Catania, la task force coordinata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha visto impegnati diversi agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “San Cristoforo”, della Squadra a Cavallo della Questura, nonché il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e i medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania.

In alcuni casi, i poliziotti hanno trovato i poveri cavalli in condizioni igieniche pessime, ristretti in uno spazio fin troppo limitato e del tutto inadeguato ad ospitare gli animali. Oltre alle carenze strutturali, i poliziotti hanno constatato come alcuni animali si trovassero in precarie condizioni di salute perché malnutriti e, persino, lasciati senza cibo e acqua.

Pertanto, immediatamente sono state prestate le cure necessarie dai medici veterinari, presenti durante i controlli, per poi rifocillare i cavalli e per 5 equidi procedere al fermo amministrativo. I veterinari hanno avuto modo di constatare il degrado in cui versavano i cavalli e la struttura che li ospitava è risultata del tutto priva di autorizzazione da parte dell’Asp.

Durante le verifiche, i poliziotti hanno trovato e sequestrato svariati farmaci, alcuni dei quali di natura dopante, evidentemente utilizzati senza alcuna prescrizione medica e somministrati ai cavalli per migliorare le loro prestazioni.

Ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, tre dei gestori delle stalle abusive sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali e due di loro sono stati denunciati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Inoltre, uno dei proprietari è stato denunciato anche per esercizio abusivo della professione veterinaria in quanto ha acquistato i farmaci senza prescrizione medica e li ha somministrati agli animali, senza averne alcuna competenza, provocando in tal modo rilevanti sofferenze sui cavalli stessi.

Al termine degli accertamenti, ai gestori sono state contestate sanzioni per oltre 35 mila euro. L’operazione dei poliziotti della Questura di Catania rientra nelle costanti azioni di repressione del fenomeno delle corse e della macellazione clandestine, attività che, sin dall’inizio dell’anno, ha consentito di scoprire diverse stalle abusive, con il conseguente sequestro di numerosi cavalli che sono stati salvati, grazie all’intervento congiunto della Polizia di Stato e degli altri enti coinvolti nella task force.