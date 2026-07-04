Polizia Locale di Paternò più vicina ai cittadini: attivo il numero WhatsApp per le segnalazioni

Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 il numero 339 3529169. Confermato anche il recapito della centrale operativa.

Paternò – La Polizia Locale di Paternò comunica l’attivazione di un nuovo numero di telefono cellulare dedicato ai cittadini per richiedere interventi, inoltrare segnalazioni e contattare il Comando in modo più rapido e diretto.

Il nuovo numero è 339 3529169 ed è attivo da oggi, tutti i giorni della settimana, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Il servizio è disponibile anche tramite WhatsApp, consentendo così ai cittadini di inviare comunicazioni, richieste o segnalazioni direttamente dal proprio smartphone.

Si tratta di un ulteriore canale di contatto pensato per agevolare il rapporto tra cittadini e Polizia Locale, rendendo più semplice la trasmissione di informazioni utili relative al territorio, alla viabilità, alla sicurezza urbana e ad eventuali situazioni che richiedano l’intervento degli agenti.

Resta comunque confermato il numero della centrale operativa e pronto intervento della Polizia Locale di Paternò: 095 797032.

I cittadini potranno quindi utilizzare il nuovo recapito cellulare e WhatsApp negli orari indicati, mentre per le comunicazioni alla centrale operativa resta attivo il numero fisso già in uso.