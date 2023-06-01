PONTE DEL 2 GIUGNO CON L’ALLERTA METEO GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Il maltempo che sta colpendo l’Italia da giorni non ci risparmierà neanche domani, giovedì 2 giugno. Il giorno della Festa della Repubblica sarà caratterizzato da instabilità su diverse regioni, con i...

Il maltempo che sta colpendo l’Italia da giorni non ci risparmierà neanche domani, giovedì 2 giugno. Il giorno della Festa della Repubblica sarà caratterizzato da instabilità su diverse regioni, con il rischio di forti temporali.

La conferma del maltempo arriva dai bollettini della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. Dai bollettini, tuttavia, è possibile vedere come sia prevista allerta gialla in ben 11 regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

In Sicilia, secondo le previsioni, le precipitazioni saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”.