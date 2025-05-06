PORDENONE, 84ENNE GUIDA CONTROMANO IN AUTOSTRADA PER 17 CHILOMETRI

Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è verificato nella notte scorsa sull’autostrada A28, nel tratto compreso tra Portogruaro (Venezia) e Cimpello (Pordenone), dove un uomo di 84...

Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è verificato nella notte scorsa sull’autostrada A28, nel tratto compreso tra Portogruaro (Venezia) e Cimpello (Pordenone), dove un uomo di 84 anni ha percorso ben 17 chilometri contromano.

L’allarme è scattato attorno alle 3 del mattino, quando un camionista ha notato l’auto viaggiare nella direzione opposta e ha immediatamente avvisato la centrale operativa. Fortunatamente, a quell’ora la circolazione era pressoché nulla, condizione che ha evitato conseguenze drammatiche.

La centrale operativa, che monitora in tempo reale il traffico autostradale, ha allertato la Polizia stradale del distaccamento di Spilimbergo. Una pattuglia è riuscita a intercettare l’anziano automobilista e a farlo accostare in sicurezza, senza danni a persone o cose.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e si stanno ora valutando le responsabilità dell’84enne, al quale potrebbe essere comminata una sanzione amministrativa fino a 8.160 euro, oltre al ritiro della patente.

Resta da chiarire come l'uomo sia riuscito a imboccare l'autostrada nella direzione sbagliata e se vi siano state condizioni di disorientamento o altre problematiche personali che abbiano influito sull'accaduto.