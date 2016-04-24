Porta via una tonnellata di arance: arrestato un paternese

L'uomo è stato sorpreso in un fondo agricolo a Palagonia. Per lui sono scattati i domiciliari (Foto repertorio)

95047.it Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato, in flagranza, un 56enne di Paternò, già gravato da precedenti di polizia, accusato ora di "furto aggravato".

L’uomo è stato sorpreso da una "gazzella” dei militai mentre caricava nella propria Ford Focus delle arance, razziate poco prima all’interno di un fondo agricolo di Contrada Campanito. I carabinieri hanno recuperato ben 16 sacchi stracolmi di arance per un peso complessivo di oltre 900 chilogrammi. La refurtiva è stata restituita al proprietario dell’aranceto mentre l’arrestato, in attesa di giudizio, è stato posto agli arresti domiciliari.