PORTOGALLO, SI RIBALTA BUS TURISTICO A MADEIRA CON 57 PASSEGGERI: “ALMENO 28 MORTI"
A cura di Redazione
17 aprile 2019 21:43
Un bus turistico si è ribaltato sull'isola di Madeira causando diverse vittime.
Almeno 28 persone sono morte nell'incidente con un bus turistico avvenuto oggi a Santa Cruz, Madeira, ha detto Lusa il sindaco Philip Sousa, secondo il sindaco, le vittime mortali sono 11 uomini e 17 donne.
L'autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo che è precipitato sopra una casa
Si teme un bilancio ancora più pesante perchè molti sono i feriti in gravi condizioni.
Sul posto sono accorse diverse ambulanze.