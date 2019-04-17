95047

PORTOGALLO, SI RIBALTA BUS TURISTICO A MADEIRA CON 57 PASSEGGERI: “ALMENO 28 MORTI"

Un bus turistico si è ribaltato sull'isola di Madeira causando diverse vittime. Almeno 28 persone sono morte nell'incidente con un bus turistico avvenuto oggi a Santa Cruz, Madeira, ha detto Lusa il s...

A cura di Redazione Redazione
17 aprile 2019 21:43
PORTOGALLO, SI RIBALTA BUS TURISTICO A MADEIRA CON 57 PASSEGGERI: “ALMENO 28 MORTI" -
Oltre 95047
Condividi

Un bus turistico si è ribaltato sull'isola di Madeira causando diverse vittime. 

Almeno 28 persone sono morte nell'incidente con un bus turistico avvenuto oggi a Santa Cruz, Madeira, ha detto Lusa il sindaco Philip Sousa, secondo il sindaco, le vittime mortali sono 11 uomini e 17 donne.

L'autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo che è precipitato sopra una casa

Si teme un bilancio ancora più pesante perchè molti sono i feriti in gravi condizioni.

Sul posto sono accorse diverse ambulanze.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047