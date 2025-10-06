Portopalo, volontari aggrediti durante un incendio: sdegno della Protezione Civile siciliana

PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR) – Momenti di tensione e violenza ieri durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel territorio di Portopalo di Capo Passero, dove tre volontari dell’organizzaz...

PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR) – Momenti di tensione e violenza ieri durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel territorio di Portopalo di Capo Passero, dove tre volontari dell’organizzazione di protezione civile “Cod. 1525” sono stati aggrediti da un uomo in evidente stato di alterazione.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso dell’intervento uno dei volontari sarebbe stato colpito con violenza al volto, riportando una frattura alla mascella. L’uomo è stato soccorso dai colleghi e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sull’episodio è intervenuto il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina, che ha espresso solidarietà e vicinanza ai volontari aggrediti e alle loro famiglie, ringraziandoli per il senso del dovere e il coraggio dimostrati.

Cocina ha fatto sapere di essere in costante contatto con il sindaco di Portopalo, Rachele Rocca, e con l’assessore Lentinello, e di aver informato il prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, segnalando la gravità dell’accaduto. È stata inoltre preannunciata la presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica affinché il responsabile venga identificato e punito secondo legge.

“Fatti di questa natura – ha dichiarato Cocina – sono ancor più intollerabili poiché colpiscono donne e uomini che, in forma volontaria e gratuita, operano per la sicurezza collettiva e la tutela del territorio. Ogni atto di violenza contro i volontari è un’offesa all’intera comunità e ai valori di solidarietà e civismo”.

Il Direttore ha infine invitato amministratori locali e cittadini a non minimizzare episodi simili, ma a denunciarli con fermezza, a tutela di chi ogni giorno presta il proprio tempo e le proprie energie per il bene comune.