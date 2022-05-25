POSITIVA TRASFERTA ALL’INSUBRIA CUP PER L' ASD CHISARI TAEKWONDO DOJANG
Il 21 e il 22 Maggio la E-work arena di Busto Arsizio (VA) è divenuta terreno d'incontro per gli atleti di taekwondo provenienti da tutta Europa alla conquista del podio dell' insubria cup 2022, competizione internazionale giunta ormai alla sua settima edizione.
Week-end all'insegna di puro agonismo anche per i 5 giovani atleti Paternesi dell'ASD Chisari taekwondo Dojang che tornano a casa con tanta esperienza e due medaglie, un oro e un bronzo.
Nel dettaglio:
-Scandura Salvatore, cat. -55kg cinture nere junior Oro
- Rau Gabriele, cat. -59kg cintura nera junior, Bronzo
- Petralia Riccardo, cat. -55kg cintura nera junior
- Trovato Pietro, cat. -68kg cintura rossa senior
- Palumbo Antonino, cat. -45kg cintura rossa Cadetto.
Straordinario anche il risultato del piccolo Giovanni Maugeri, atleta dell'ASD culture fighters di Trecastagni, che arricchisce il medagliere Catanese con il suo Oro nella categoria Children -30 kg cinture Blu.