POSITIVO UN DIPENDENTE AUCHAN DI MISTERBIANCO, 8 PERSONE IN ISOLAMENTO

Un nuovo caso positivo al contagio da coronavirus è stato accertato nel Catanese, più precisamente a Misterbianco: si tratterebbe di un dipendente dell’Auchan.

La persona sarebbe entrata in contatto con una sua parente positiva e quindi contagio è stato trasmesso. Immediatamente sarebbe scattato il protocollo di sanificazione della struttura per garantire la prevenzione e la sicurezza per dipendenti e clienti.

L’ipermercato è attualmente chiuso, sebbene la galleria dei negozi sia comunque aperta. Sarebbero stati ricostruiti anche i contatti del dipendente e otto persone si troverebbero in isolamento domiciliare.