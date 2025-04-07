POSTE, AUMENTI DELLE TARIFFE: PIÙ CARO SPEDIRE LETTERE, PACCHI E RICEVERE MULTE STRADALI

Sono scattati nei primi giorni del mese gli aumenti delle tariffe applicate da Poste Italiane.Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come spedire lettere, pacchi e raccomandate in Italia o verso Paesi...

Sono scattati nei primi giorni del mese gli aumenti delle tariffe applicate da Poste Italiane.

Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come spedire lettere, pacchi e raccomandate in Italia o verso Paesi esteri diventa più caro. Gli aumenti riguardano sia i consumatori le aziende, mentre gli automobilisti subiscono un rincaro delle spese di notifica delle multe stradali.

Ad esempio per spedire una lettera di peso inferiore ai 20 grammi, la spesa passerà da 1,25 a 1,30 euro; per una raccomandata dello stesso peso la tariffa passa da 5,80 a 6,00 euro; la spesa per una lettera Assicurata dal formato standard, con valore assicurato fino a 50 euro, varierà da 6,40 a 6,65 euro.

Per inviare un pacco in Italia con peso fino a 3 kg la tariffa sale da 9,90 a 10,30 euro, se lo stesso pacco è spedito all'estero il costo passa (zona 1, peso fino a 1 kg) da 24,80 a 25,80 euro.

Anche gli automobilisti saranno interessati dai rincari tariffari. Le spese di notifica degli atti giudiziari, comprese le sanzioni per violazione del codice della strada, salgono da 11,60 a 12,40 euro. "Occorre potenziare lo strumento delle notifiche digitali, ossia il Send, e la sua diffusione presso i cittadini: si tratta di un servizio che permette alla P.a. di inviare notifiche, atti e multe in modo digitale tramite l'App IO, abbattendo le spese postali in capo ai cittadini", afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.

le tariffe della Posta 1 (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 gr, di formato piccolo e medio, varierà da 2,90 € a 3,00 €;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 gr, di formato piccolo e medio, varierà da 2,90 € a 3,00 €; le tariffe della Posta 1 Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 gr, di formato piccolo e medio, varierà da 2,28 € a 2,44 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta1online nazionale ;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 gr, di formato piccolo e medio, varierà da 2,28 € a 2,44 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di ; le tariffe della Posta 4 (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr di formato piccolo standard varierà da 1,25 € a 1,30 €;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr di formato piccolo standard varierà da 1,25 € a 1,30 €; le tariffe della Posta 4 Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr di formato piccolo standard varierà da 1,03 € a 1,10 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta4online nazionale ;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr di formato piccolo standard varierà da 1,03 € a 1,10 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di ; le tariffe della Posta Massiva saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, destinazioni e opzioni di omologazione. In particolare, la tariffa per gli invii omologati fino a 20 gr, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da 0,32 € a 0,34 €;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, destinazioni e opzioni di omologazione. In particolare, la tariffa per gli invii omologati fino a 20 gr, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da 0,32 € a 0,34 €; la tariffa dell’ Avviso di ricevimento nazionale retail varierà da 1,00 € a 1,05 €. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi (e sulle relative offerte): Posta Raccomandata per l’Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, ove spediti presso ufficio postale, Posta Assicurata per l’Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione;

varierà da 1,00 € a 1,05 €. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi (e sulle relative offerte): Posta Raccomandata per l’Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, ove spediti presso ufficio postale, Posta Assicurata per l’Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione; la tariffa dell’ Avviso di ricevimento nazionale business varierà da 0,80 € a 0,85 €. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi Business (e sulle relative offerte): Raccomandata Pro e Raccomandata Smart, Assicurata Smart, Assicurata Smart a tariffa speciale, Pieghi di Libri Business, Poste Delivery Standard;

varierà da 0,80 € a 0,85 €. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi Business (e sulle relative offerte): Raccomandata Pro e Raccomandata Smart, Assicurata Smart, Assicurata Smart a tariffa speciale, Pieghi di Libri Business, Poste Delivery Standard; la tariffa dell’ Avviso di ricevimento internazionale varierà da 1,30 € a 1,35 €. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi universali (e sulle relative offerte): Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale, M-Bags Economy con diritto di raccomandazione, Raccomandata Online estero;

varierà da 1,30 € a 1,35 €. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi universali (e sulle relative offerte): Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale, M-Bags Economy con diritto di raccomandazione, Raccomandata Online estero; le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr varierà da 5,80 € a 6,00 €. Tali aumenti saranno applicati anche alla Raccomandata Giudiziaria e alla Posta Raccomandata da te (Retail) ;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr varierà da 5,80 € a 6,00 €. Tali aumenti saranno applicati anche alla e alla ; le tariffe della Posta Raccomandata Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr varierà da 4,02 € a 4,30 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Raccomandata Online nazionale . Per il servizio di Raccomandata Online varierà anche l’ Avviso di ricevimento nazionale business da 0,80 € a 0,85 €;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr varierà da 4,02 € a 4,30 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di . Per il servizio di varierà anche l’ da 0,80 € a 0,85 €; le tariffe della Posta Raccomandata Smart saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da 2,63 € a 2,81 €;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da 2,63 € a 2,81 €; le tariffe della Posta Assicurata saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr standard, con valore assicurato fino a 50 €, varierà da 6,40 € a 6,65 €;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr standard, con valore assicurato fino a 50 €, varierà da 6,40 € a 6,65 €; le tariffe della Posta Assicurata Smart saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr, con valore assicurato fino a 50 €, varierà da 5,76 € a 6,16 €;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 gr, con valore assicurato fino a 50 €, varierà da 5,76 € a 6,16 €; le tariffe dell’ Atto Giudiziario , comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD, subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 gr varierà da 11,60 € a 12,40 €, mentre per gli invii accettati presso i centri business (anche con l’opzione bolgetta), ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da 11,17 € a 11,95 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online ;

, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD, subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 gr varierà da 11,60 € a 12,40 €, mentre per gli invii accettati presso i centri business (anche con l’opzione bolgetta), ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da 11,17 € a 11,95 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di ; le tariffe dei Pieghi di Libri saranno incrementate nel primo scaglione di peso. In particolare, la tariffa per gli invii accettati presso gli Uffici Postali, fino a 2 kg, varierà da 1,35 € a 1,45 €, mentre per gli invii accettati presso i centri business la tariffa per gli invii fino a 2 kg varierà da 1,3490 € a 1,45 €;

saranno incrementate nel primo scaglione di peso. In particolare, la tariffa per gli invii accettati presso gli Uffici Postali, fino a 2 kg, varierà da 1,35 € a 1,45 €, mentre per gli invii accettati presso i centri business la tariffa per gli invii fino a 2 kg varierà da 1,3490 € a 1,45 €; le tariffe del Poste Delivery Standard (“Pacco Ordinario Nazionale”) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii da 0 a 3 kg di formato standard varierà da 9,90 € a 10,30 €;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii da 0 a 3 kg di formato standard varierà da 9,90 € a 10,30 €; per il prodotto Poste Delivery International Standard (“Pacco Ordinario Internazionale”) , saranno incrementate le tariffe per tutti i Paesi di destinazione. In particolare, la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da 24,80 € a 25,80 €. Varieranno anche gli importi nel caso di pre-accettazione via web, in particolare la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da 23,80 € a 24,75 €;

, saranno incrementate le tariffe per tutti i Paesi di destinazione. In particolare, la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da 24,80 € a 25,80 €. Varieranno anche gli importi nel caso di pre-accettazione via web, in particolare la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da 23,80 € a 24,75 €; le tariffe della Postapriority Internazionale saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 50 gr, formato normalizzato e compatto, varierà da 3,60 € a 3,75 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta1online estero ;

saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 50 gr, formato normalizzato e compatto, varierà da 3,60 € a 3,75 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di ; le tariffe della Postamail Internazionale saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii, formato normalizzato, per la Zona 1 fino a 20 gr varierà da 1,30 € a 1,35 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta4online estero ;

saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii, formato normalizzato, per la Zona 1 fino a 20 gr varierà da 1,30 € a 1,35 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di ; le tariffe della Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 20 gr varierà da 7,35 € a 7,65 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Raccomandata Online estero ;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 20 gr varierà da 7,35 € a 7,65 €. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di ; le tariffe della Assicurata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1, con valore assicurato fino a 50 €, fino a 20 gr varierà da 8,55 € a 8,90 €;

saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1, con valore assicurato fino a 50 €, fino a 20 gr varierà da 8,55 € a 8,90 €; le tariffe di Economy e Premium Mail saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii di Economy Mail in Zona 1 fino a 20 gr, formato normalizzato, varierà da 0,42 € a 0,46 €. La tariffa per gli invii di Premium mail in Zona 1 fino a 20 gr, formato normalizzato, varierà da 0,57 € a 0,63 €.

Infine, si comunica che la tariffa del servizio accessorio Contrassegno per spedizioni universali nazionali (ove disponibile) sarà incrementata a partire dal 31 marzo 2025 in tutte le opzioni (Bollettino, Vaglia, Assegno postale). In particolare, la tariffa complessiva del Contrassegno con Bollettino postale varierà da 3,00 € a 3,05 €; quella con Vaglia varierà da 11,00 € a 11,05 €; quella con Assegno Postale varierà da 2,81 € a 2,86 €. Inoltre, il Contrassegno per l’estero varierà da 3,00 € a 3,05 €.