POSTE: CALENDARIO DELLE PENSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022

I pagamenti delle pensioni del mese di settembre 2022 partiranno la prossima settimana, per la precisione giovedì 1° settembre.

Giovedì prossimo è il primo giorno bancabile del mese per il pagamento dei trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento, erogate agli invalidi civili, accreditate presso Poste Italiane, Banche ed Istituti di Credito.

Come spiega il sito Quifinanza.it, a partire dal tale giorno, i pensionati che intendono ritirare le somme in contanti potranno recarsi presso gli uffici postali secondo il consueto calendario basato sulla turnazione alfabetica per cognomi, affisso all’esterno di ciascun ufficio postale. Ciò per evitare assembramenti così come avviene ormai da più di due anni. I pensionati potranno presentarsi in uno dei 12.800 uffici postali su tutto il territorio nazionale dal 1° al 7 settembre.

Il calendario con le lettere per il mese di settembre è il seguente:

giovedì 1° settembre per i cognomi dalla A alla B; venerdì 2 settembre per i cognomi dalla C alla D; sabato 3 settembre (solo la mattina) per i cognomi dalla E alla K; lunedì 5 settembre per i cognomi dalla L alla O; martedì 6 settembre per i cognomi dalla P alla R; mercoledì 7 settembre per i cognomi dalla S alla Z.

A partire dalla mattina del 1° settembre 2022 potranno ricevere il trattamento pensionistico: i cittadini che sono titolari di un Libretto di Risparmio; i pensionati che sono in possesso di un conto Banco Posta; le persone che risultano essere possessori di una Postepay Evolution. Dallo stesso giorno, potranno andare a ritirare le pensioni dagli oltre 8.000 ATM Postamat, senza alcuna necessità di entrare negli uffici postali, i cittadini: titolari di Carta Postamat; in possesso di una Carta Libretto; che possiedono una Postepay Evolution.

Tutti coloro che ricevono la pensione in banca devono come sempre attendere il primo giorno bancabile del mese, quindi giovedì 1° settembre. L’Inps ha messo a disposizione l’anteprima del pagamento del cedolino della pensione di settembre. Consultarlo è molto semplice: basta recarsi sul sito Inps e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione.

Per accedere al servizio è necessario disporre delle credenziali digitali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati sul sito Inps, è quindi necessario cliccare su “MyInps” e poi recarsi su link “Prestazioni e Servizi”, quindi aprire “Cedolino pensione e servizi collegati”.