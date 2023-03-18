POSTE ITALIANE: ANCHE IN PROVINCIA DI CATANIA CARTOLINA FILATELICA PER LA FESTA DEL PAPÀ

Poste Italiane festeggia la festa del papà con una cartolina filatelica, promuovendo anche in provincia di Catania una serie di iniziative a sostegno della genitorialità.Fino al 22 marzo la cartolina...

Fino al 22 marzo la cartolina con annullo sarà disponibile sull’Isola nei 22 sportelli filatelici al costo di 1 euro e online sul sito poste.it.

.Un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole festeggiare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività. “A te che mi insegni a costruire i sogni”: recita così la cartolina di quest’anno.

Una frase, quella riportata nell’edizione 2023 dell’atteso prodotto filatelico che, unita all’immagine di due mani, sintetizza il “doppio dono” di un figlio a un genitore e viceversa.

L’Azienda ha inoltre pensato per i neo-papà, come per le neo-mamme, un percorso dedicato “Lifeed” che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dai dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione.

Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitori vengono potenziate grazie a un intenso programma differenziato per fascia d’età che prevede di momenti di dialogo e confronto in azienda.