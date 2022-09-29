95047

POSTE ITALIANE: DA SABATO 1 PAGAMENTO PENSIONI DI OTTOBRE IN PROVINCIA DI CATANIA

29 settembre 2022 13:59
News
Poste Italiane comunica che in provincia di Catania le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da sabato 1° ottobre esclusivamente nei 122 Uffici Postali aperti anche il sabato mattina.

 

In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento:

Pertanto, 

i cognomi         dalla A alla C sabato mattina 1° ottobre

dalla D alla K lunedì 3 ottobre

dalla L alla P martedì 4 ottobre

dalla Q alla Z     mercoledì 5 ottobre 

Poste Italiane comunica inoltre che le pensioni del mese di ottobre saranno disponibili, sempre a partire da sabato 1° ottobre, per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare i contanti dai 118 ATM Postamat della provincia senza bisogno di recarsi allo sportello.

Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

