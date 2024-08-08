POSTE ITALIANE: EMESSO FRANCOBOLLO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA E ALTRI DEDICATI AL PATRIMONIO NATURALE E PAESAGGISTICO DELLE FERROVIE

Poste Italiane comunica che sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” de...

Poste Italiane comunica che sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati al mondo senza tempo delle ferrovie: Ferrovia Circumetnea; Ferrovia Vigezzina-Centovalli, nel centenario; Stazione ferroviaria di Sestri Levante, nel centenario dell’inaugurazione; Tronco ferroviario Chieri Trofarello, nel 150° anniversario dell’inaugurazione, relativi al valore della tariffa B pari a 1.25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari per ogni francobollo.

Foglio: quarantacinque esemplari

l francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Fabio Abbati e Giampaolo Prola per il francobollo dedicato alla Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Le vignette accomunate dalla medesima impostazione grafica che prevede una cornice delimitata nella parte inferiore da un’immagine stilizzata di un frontale di una motrice del treno, ciascuna raffigura un particolare delle ferrovie. In particolare, per la Ferrovia Circumetnea sullo sfondo dell’Etna innevato, e raffigurata l’automotrice ADE12 Stanga-TIBB-Fiat ferroviaria della Ferrovia Circumetnea, linea in esercizio dal 1895, che raggiunge nel suo percorso quota 976 m s.l.m. attraversando paesaggi unici.

Completa il francobollo la legenda “FERROVIA CIRCUMETENEA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Catania centro, in via Etnea.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica informato A4 a quattro ante contenente i quattro francobolli, le quattro cartoline affrancate ed annullate e un bollettino illustrativo. Prezzo 25€.