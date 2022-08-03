POSTE ITALIANE: I CITTADINI DELLA PROVINCIA DI CATANIA IN VACANZA LIBERI DAI BAGAGLI CON POSTE DELIVERY WEB

Anche i cittadini della provincia di Catania possono andare in vacanza liberi dal peso dei bagagli grazie a Poste Delivery Web, il servizio di Poste Italiane che permette di spedire le proprie valige...

Anche i cittadini della provincia di Catania possono andare in vacanza liberi dal peso dei bagagli grazie a Poste Delivery Web, il servizio di Poste Italiane che permette di spedire le proprie valige in Italia o all’estero comodamente dal PC o dallo Smartphone, per partire più leggeri o per spedire a casa gli acquisti fatti in vacanza.

E’ sufficiente collegarsi al sito www.poste.it, cercare il servizio Poste Delivery Web e inserire i dati richiesti, dimensioni e peso dell’oggetto e località di spedizione. Poste Italiane eseguirà il ritiro gratuito direttamente all’indirizzo indicato ed effettuerà la consegna all’indirizzo specificato dal cliente. È possibile scegliere il ritiro a domicilio senza costi aggiuntivi oppure effettuare la spedizione da uno dei 128 Uffici Postali o dai 239 PuntoPoste della provincia di Catania.

È possibile anche monitorare lo stato della spedizione, dalla partenza fino all'arrivo a destinazione, semplicemente collegandosi al sito www.poste.it e inserendo il numero di spedizione in “Cerca Spedizione”. Poste Delivery Web permette di spedire pacchi e bagagli fino a 30 kg di peso e 150 cm come somma delle tre dimensioni, con una consegna prevista da 1 a 4 giorni lavorativi successivi a quello di spedizione.

Inoltre, viene messo a disposizione dei clienti un Archivio dove consultare lo stato delle spedizioni, una rubrica dove salvare e gestire i contatti preferiti e una sezione bozze dove salvare le spedizioni non concluse.