POSTE ITALIANE : IL TURNO ALLO SPORTELLO SI PRENOTA VIA WHATSAPP, ECCO COME FARE
In 50 Uffici postali di Catania e provincia da oggi è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp direttamente dal proprio cellulare.Il servizio è disponibile nei comuni di Ca...
In 50 Uffici postali di Catania e provincia da oggi è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp direttamente dal proprio cellulare.
Il servizio è disponibile nei comuni di Catania, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, San Giovanni La Punta, San Gregorio Di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Aci Catena, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Militello Val Di Catania, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno, Pedara, Randazzo, Riposto, Santa Maria Di Licodia, Scordia, Vizzini e Zafferana Etnea.
I nuovi Gestori delle Attese installati da Poste Italiane infatti, oltre ad erogare i biglietti per le operazioni allo sportello e ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala, consentono di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto un ticket elettronico utilizzando direttamente la più diffusa piattaforma di messaggistica.
Richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è molto semplice. Dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket.
A quel punto, digitando Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione, se il cliente accetta, la prenotazione sarà inoltrata in automatico mostrando sul display del cliente il relativo codice.
L’innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione “a distanza” che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni, come ad esempio quella da PC o tramite l’app Ufficio Postale, che consentono di selezionare anche l’orario preferito, tra quelli disponibili, nel quale visitare l’Ufficio, confermando così ancora una volta la vicinanza a tutti i cittadini e la volontà aziendale di venire incontro alle loro esigenze.
PATERNO' VIA TEATRO 10
PATERNO' 2 VIA VINCENZO BELLINI 62
CATANIA CENTRO VIA ETNEA 215
ACI CATENA VIA GALILEO GALILEI 26
ACIREALE VIA PAOLO VASTA 25
ADRANO VIA DUCA DI MISTERBIANCO 2
CATANIA 17 PIAZZA SANTA MARIA DEL CARMELO 30/31
BELPASSO VIA II RETTA LEVANTE 265
BIANCAVILLA VIA BENEDETTO CROCE SNC
BRONTE VIA UMBERTO I 370
CALTAGIRONE PIAZZA DELLA RINASCITA 8
CATANIA 2 VIA PLEBISCITO 212
CATANIA 4 VIA CANFORA 74/A
CATANIA 16 VIA GIUSEPPE VERDURA 2
GIARRE PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI SNC
GRAMMICHELE VIA RAFFAELE FAILLA 2
GRAVINA DI CATANIA VIA GIOVANNI STRANO 2/4
MASCALUCIA VIA VITO REINA AVVOCATO SNC
MILITELLO VAL DI CATANIA VIA ALCIDE DE GASPERI 9
MISTERBIANCO VIA GIACOMO MATTEOTTI 328
MOTTA SANT'ANASTASIA VIA TERRE NERE 75
CATANIA 15 VIA ASIAGO 10
PALAGONIA VIA VENEZIA 1
PATERNO' VIA TEATRO 10
PEDARA VIA AUTERI SNC
RANDAZZO VIA CARLO LEVI 3
RIPOSTO VIA CAVOUR 7
SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA MACELLO 50
SANT'AGATA LI BATTIATI VIA VINCENZO BELLINI 86
CALTAGIRONE 1 VIA VITTORIO EMANUELE 37
SANTA MARIA DI LICODIA VIA LUIGI PIRANDELLO 31/A
SCORDIA VIA DELLO STADIO 51
VALVERDE VIA VINCENZO BELLINI 46
VIAGRANDE VIA VINCENZO BELLINI 16/C
CATANIA 8 CORSO ITALIA 33
SAN GREGORIO DI CATANIA VIA CATIRA 3
ACIREALE 1 VIA SANTISSIMO CROCIFISSO 100
TREMESTIERI ETNEO 1 PIAZZA TIVOLI 42
CATANIA 12 VIA ZIA LISA 187/A
CATANIA 14 VIA ANTONIO PACINOTTI 17/H
CATANIA 19 CORSO INDIPENDENZA 250
CATANIA 20 VIA ALCIDE DE GASPERI 44
CATANIA 22 VIALE NITTA 2
CATANIA 23 PIAZZA ALDO MORO SNC
PATERNO' 2 VIA VINCENZO BELLINI 62
CATANIA 28 VIA CAGLIARI 103/105