POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI CATANIA 2 DIPENDENTI NOMINATI “MAESTRO DEL LAVORO”

Per il tredicesimo anno consecutivo Poste Italiane partecipa con i suoi dipendenti al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare, sulla base dei requisiti posseduti dagli interessati, ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 58 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, di cui 13 in Sicilia, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.

In provincia di Catania il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” verrà conferimento formalmente ai dipendenti Giuseppe Marano e Antonino Messina per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” in Prefettura.

“Per me è un privilegio e fonte di grande soddisfazione – ha commentato Giuseppe Marano, addetto ai trasporti in servizio presso il Centro di smistamento di Poste Italiane a Catania -. Sono stato assunto il 6 gennaio 1983 e oggi, a 60 anni con una moglie, tre figli e nonno di due nipoti più un terzo in arrivo, ammetto che insieme alle mie realizzazioni familiari anche quelle lavorative hanno accompagnato con orgoglio questi 39 anni di servizio”. Giuseppe, che vive a Camporotondo Etneo, ha voluto “ringraziare tutti i colleghi di Poste che mi pregio di rappresentare nel ricevere questa importante onorificenza”.

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.