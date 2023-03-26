POSTE ITALIANE IN PROVINCIA DI CATANIA PARTECIPA ALLE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Poste Italiane partecipa al tradizionale appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano in programma sabato 25 e domenica 26 marzo.
La manifestazione, giunta alla 31ª edizione, offrirà l’opportunità di scoprire tesori d’arte e natura in tutta Italia, con visite in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Saranno oltre 70 i siti siciliani coinvolti, di cui ben 25 in provincia di Catania.
Non solo monumenti dal riconosciuto valore, ma anche siti inediti e paesaggi sconosciuti, la cui importanza in termini di cultura, storia e tradizioni, talvolta nascosta o non convenzionale, racconta l’identità del Paese più bello del mondo. Saranno visitabili ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, e ancora esempi di archeologia industriale, collezioni d’arte, biblioteche, edifici civili e militari, luoghi di lavoro e laboratori artigiani. Non mancheranno poi itinerari nei borghi e visite in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici.
La manifestazione sarà inoltre un importante evento di raccolta fondi, per questo ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione e le attività del FAI.
Il maestoso Castello Ursino, lo storico Palazzo Biscari e Palazzo San Giuliano spiccano tra i siti del capoluogo etneo, mentre ad Acireale sarà la volta della Pinacoteca Zalantea e delle vecchie terme. A Caltagirone si potranno visitare tra gli altri il carcere borbonico e il palazzo Comunale, mostrato in foto in anteprima dalla portalettere Veronica Scollo, al lavoro ogni giorno nel Calatino. A Vizzini si potrà fare una passeggiata letteraria che toccherà anche l’Immaginario verghiano, nel palazzo settecentesco dei baroni Ventimiglia. Ancora, apriranno alcuni dei propri tesori i comuni di Bronte, Fiumefreddo di Sicilia, Sant’Alfio, con il suo maestoso castagno dei cento cavalli, Milo, Randazzo e Misterbianco, dove si potrà seguire la “Fuga dal Fuoco", itinerario artistico che toccherà i luoghi fondamentali della storia culturale e carnascialesca della cittadina.
Per conoscere l’elenco completo dei siti coinvolti e le modalità di partecipazione è possibile visitare il sito www.giornatefai.it