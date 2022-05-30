POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI CATANIA PENSIONI IN PAGAMENTO DA MERCOLEDI 1° GIUGNO
Poste Italiane comunica che in Sicilia le pensioni del mese di giugno saranno accreditate regolarmente a partire da mercoledì primo giugno per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.
Anche giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica, quando gli uffici postali rimarranno chiusi al pubblico, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 81 Atm Postamat disponibili sul territorio regionale, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 167 uffici postali molisani rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica, valida per le sedi operative 6 giorni alla settimana:
I cognomi:
dalla A alla C mercoledì 1° giugno
dalla D alla K venerdì 3 giugno
dalla L alla P sabato mattina 4 giugno
dalla Q alla Z lunedì 6 giugno
Per conoscere la turnazione alfabetica degli uffici postali aperti con orario rimodulato è possibile fare riferimento agli appositi avvisi affissi sulle porte d’ingresso oppure consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.