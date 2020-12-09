POSTE ITALIANE: NOMINATI 6 “MAESTRO DEL LAVORO” IN PROVINCIA DI CATANIA

Poste Italiane partecipa con i suoi dipendenti per l’undicesimo anno consecutivo al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche S...

Poste Italiane partecipa con i suoi dipendenti per l’undicesimo anno consecutivo al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 92 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Catania per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, Rosa Maria Concetta Cammarata, Alessandra Ciotta, Vincenzo Currò, Vincenzo Lo Grasso, Grazia Savarino e Maria Grazia Sciacca in servizio in provincia di Catania hanno ricevuto un attestato di stima e riconoscimento da parte dell’azienda.

I nominati sono rispettivamente: la consulente finanziaria dell’ufficio postale di Randazzo, la direttrice dell’ufficio postale di via Canfora a Catania, due dipendenti di staff in servizio presso gli uffici di via Etnea e due risorse del Centro postale di via Enzo Ferrari a Pantano d’Arci.

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.