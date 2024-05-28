POSTE ITALIANE: NUOVI CAP OPERATIVI PER SAN PIETRO CLARENZA E CAMPOROTONDO ETNEO NELLA PROVINCIA DI CATANIA

Poste Italiane informa che nella provincia di Catania sono operativi i nuovi Codici di Avviamento Postale (CAP) attribuiti ai Comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo. I CAP attualmente in u...

Poste Italiane informa che nella provincia di Catania sono operativi i nuovi Codici di Avviamento Postale (CAP) attribuiti ai Comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo. I CAP attualmente in uso resteranno comunque in vigore per tutto il 2024.

In particolare al Comune di San Pietro Clarenza è stato attribuito il CAP 95055, mentre al Comune di Camporotondo Etneo il 95058.

Il Codice di Avviamento Postale, da scrivere in modo corretto su ogni tipo di invio, è fondamentale per la lavorazione della corrispondenza, perché ne consente il trattamento automatizzato sia nella

fase di smistamento che nella consegna finale da parte del portalettere.

Tale modalità di invio della corrispondenza è stato introdotto in Italia nel 1967, e i CAP sono stati progressivamente modificati ed aggiornati a seconda delle nuove province o comuni che venivano istituiti nel corso degli anni.

In ogni caso, per conoscere i nuovi CAP della propria zona ci si può rivolgere all’Ufficio Postale,

contattare il Call Center di Poste Italiane al numero gratuito 803.160 o consultare il sito

www.poste.it