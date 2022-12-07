POSTE ITALIANE: PRESENTATO IL NUOVO ATM POSTAMAT DI BELPASSO

Poste Italiane ha inaugurato presso l’ufficio postale di via II Retta Levante a Belpasso, il nuovo ATM Postamat già a disposizione dei cittadini, alla presenza dei rappresentanti aziendali e del sinda...

Poste Italiane ha inaugurato presso l’ufficio postale di via II Retta Levante a Belpasso, il nuovo ATM Postamat già a disposizione dei cittadini, alla presenza dei rappresentanti aziendali e del sindaco Daniele Motta.

Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il nuovo servizio a beneficio della cittadinanza, ulteriore conferma della vicinanza dell’azienda al territorio di Belpasso.

Il nuovo ATM Postamat è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Lo sportello è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Il piano di sostituzione degli ATM Postamat sul territorio etneo conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio della provincia di Catania e l’attenzione che l’azienda riserva alle realtà locali.

Si ricorda che l’ufficio postale di Belpasso è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35.