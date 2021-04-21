POSTE ITALIANE, SDA IN CONSEGNA 25MILA DOSI DEL VACCINO ANTI-COVID ASTRAZENECA NEI CENTRI SICILIANI
Prosegue il piano di consegne dei vaccini anti-Covid in Sicilia. Il corriere espresso SDA di Poste Italiane provvederà a partire dalla giornata di domani a recapitare sull’Isola ulteriori 25.100 vacci...
Prosegue il piano di consegne dei vaccini anti-Covid in Sicilia. Il corriere espresso SDA di Poste Italiane provvederà a partire dalla giornata di domani a recapitare sull’Isola ulteriori 25.100 vaccini Astrazeneca.
Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (5.500), Milazzo (3.200), Enna (800), Palermo (6.300), Erice Casa Santa (2.100), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.100) e Caltanissetta (1.300).
Salgono così a oltre 450mila le dosi vaccinali recapitate dagli appositi furgoni SDA nei centri dell’Isola dall’inizio delle forniture.
Poste Italiane ricorda che l’appuntamento con l’inoculazione è prenotabile dai cittadini rientranti nei target interessati attraverso cinque canali messi attualmente a disposizione dall’azienda: la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il numero verde 800.009.966 (ampliato 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20), i 687 sportelli ATM Postamat, la rete dei portalettere operanti sull’Isola e il nuovo servizio via SMS al numero 339.9903947.